يستضيف الإعلامي رامي رضوان في التاسعة مساء غد الثلاثاء، في برنامج "مساء dmc"، صناع مسلسل "جعفر العمدة"، في حلقة خاصة من داخل كواليس تصوير المسلسل.

يكشف أبطال المسلسل لرامي رضوان، التفاصيل الخاصة بأدوارهم وشخصياتهم، حيث يظهر بطل العمل محمد رمضان بشخصيته في المسلسل، ويكشف طبيعة شخصية "جعفر" ولماذا يراهن على هذا العمل في الموسم الرمضاني.

خلال الحلقة، يكشف المخرج محمد سامي، مخرج ومؤلف المسلسل، كواليس خاصة عن العمل، وأدوار وشخصيات النجوم المشاركة فيه، كما سيتم خلال الحلقة أيضا عرض مشاهد من كواليس التصوير في المسلسل وأداء النجوم المشاركة فيه.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كلا من؛ زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب.