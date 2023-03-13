مفتي لبنان يشدد على أهمية التوافق بين الأطراف السياسية بالبلاد

شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، على أهمية التوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان.

واستقبل ميقاتي المفتي دريان والمجلس الجديد للمفتين، بعد ظهر اليوم الاثنين، في السرايا الحكومي، وشارك في اللقاء وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، والأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الحكومة اللبنانية.

وشدد المفتي دريان خلال اللقاء على "أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين".

ونوه مفتي الجمهورية اللبناني بالجهود والمساعي التي يقوم بها ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن.

ورحب ميقاتي في خلال اللقاء بمفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق والمحافظات، معتبرا "أن انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله".

وجدد رئيس الحكومة اللبنانية، الدعوة إلى قيام حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة الوطن والتعاون بين جميع أبنائه.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية وسياسية، حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي؛ بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية.