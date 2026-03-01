الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد جلسة خاصة بناء على طلب من روسيا

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان صحفي أن مجلس محافظي الوكالة سيعقد جلسة خاصة في مقره بفيينا صباح يوم غد الاثنين بناء على طلب من روسيا الاتحادية.

وفي مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 28 فبراير اطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب)، طلبت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا عقد الجلسة الخاصة "بشأن المسائل المتعلقة بالضربات العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإيرانية التي بدأت في صباح 28 فبراير 2026، والتي سبقتها تهديدات علنية متكررة بمثل هذا العمل، بما في ذلك ضد المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الجلسة الخاصة لمجلس المحافظين ستعقد قبل الجلسة العادية المقررة مسبقا للمجلس يوم غد الاثنين.