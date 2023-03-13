جولدن مان ساكس يعدل من توقعات رفع الفائدة الأمريكية بعد انهيار سيليكون فالي

عدل بنك جولدن مان ساكس من توقعاته حول رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي القادم يوم 22 مارس، وذلك بعد أزمة إفلاس عدد من البنوك الأمريكية.

وقال بنك جولدمان ساكس، إنه لا يتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ضوء الضغوط الأخيرة على النظام المصرفي، خاصة بعد إفلاس بنكى سيليكون فالى، وسيجنتشر.

وأشار البنك، إلى توقعه تثبيت الفائدة وذلك نتيجة حالة انعدام اليقين الذي يخيم على الأسواق الآن بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" متوقعا أن يمتد أثار هذه القضية إلى بعد اجتماع هذا الشهر.

وذكر البنك، أنه على الرغم من تثبيت الفيدرالي الفائدة في الاجتماع المقبل إلا أنه سيواصل رفعها، بواقع بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الثلات القادمة، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية نهاية 2023 إلى ما يتراوح بين5.25 - 5.50%.