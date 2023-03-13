الاتحاد الأوروبي يكافح لإيجاد طريقة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا

يكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية من الذخيرة التي تحتاجها على الرغم من موافقة الدول الأعضاء بالفعل سياسيا على دعم كييف بقذائف إضافية.



ومن المتوقع أن يوقع الاتحاد الأوروبي على خطة مشتركة لشراء ذخيرة لأوكرانيا الأسبوع المقبل، إلا أنه يبحث عن طريقة لتزويد كييف بقذائف عيار 155 مليمترا التي تحتاجها هذا العام، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على المناقشات التي يجريها الاتحاد.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أيد وزراء الدفاع الأوروبيون مقترحا من ممثل السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل لاستخدام مليار يورو (1ر1 مليار دولار) من صندوق مرفق السلام الأوروبي لتزويد أوكرانيا على الفور بالذخيرة من المخزونات الموجودة حاليا.



وقال بوريل إنه يمكن استخدام مليار يورو إضافية لشراء قذائف بشكل مشترك، بينما يجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد على أي أموال إضافية قد تكون هناك حاجة إليها.