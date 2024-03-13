 محافظ الوادي الجديد يشيد بمبادرة مطبخ المصرية لدعم المرأة والأسر الأكثر احتياجا - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يشيد بمبادرة مطبخ المصرية لدعم المرأة والأسر الأكثر احتياجا

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:38 م

أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة، لإعداد وتقديم ٢٥٠ وجبة غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدن والقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائدا اقتصاديا على أسرهن وتساهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.


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