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مساعده: بفضل كوبر منتخب مصر عاد إلى كأس أفريقيا بعد غياب 7 سنوات

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:47 ص

كشف محمود فايز، مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر السابق، حقيقة ترشيح عودة المدرب الأرجنتيني لتدريب الفراعنة.

وقال فايز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هيكتور كوبر يكن حبا كبيرا لمصر ويحرص على متابعة مباريات المنتخب والفرق المصرية في بطولات أفريقيا".

وأضاف: "كوبر تولى تدريب منتخب مصر في ظروف صعبة وقام بإعادة اكتشاف عدة نجوم مثل أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمود حسن (تريزيجيه)".

وواصل: "منتخب مصر مع كوبر عاد إلى كأس أمم أفريقيا بعد غياب 7 سنوات على حساب منتخب كبير هو منتخب نيجيريا".

وأنهى: "بعد خسارة منتخب مصر مبارياته الـ3 في كأس العالم 2018 اتخذ كوبر قرار بالرحيل، كوبر قال لي إن هدف المصريين كان الصعود إلى كأس العالم (في 2018)".


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