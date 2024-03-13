مساعده: بفضل كوبر منتخب مصر عاد إلى كأس أفريقيا بعد غياب 7 سنوات

كشف محمود فايز، مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر السابق، حقيقة ترشيح عودة المدرب الأرجنتيني لتدريب الفراعنة.
وقال فايز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "هيكتور كوبر يكن حبا كبيرا لمصر ويحرص على متابعة مباريات المنتخب والفرق المصرية في بطولات أفريقيا".
وأضاف: "كوبر تولى تدريب منتخب مصر في ظروف صعبة وقام بإعادة اكتشاف عدة نجوم مثل أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمود حسن (تريزيجيه)".
وواصل: "منتخب مصر مع كوبر عاد إلى كأس أمم أفريقيا بعد غياب 7 سنوات على حساب منتخب كبير هو منتخب نيجيريا".
وأنهى: "بعد خسارة منتخب مصر مبارياته الـ3 في كأس العالم 2018 اتخذ كوبر قرار بالرحيل، كوبر قال لي إن هدف المصريين كان الصعود إلى كأس العالم (في 2018)".