ريمونتادا مثيرة تقود بورنموث لإسقاط لوتون في مباراة معادة بالدوري الإنجليزي

قلب فريق بورنموث الطاولة على ضيفه لوتون تاون، وهزمه بنتيجة 3/4، مساء اليوم الأربعاء ، في مباراة معادة من الجولة 17 بالدوري الإنجليزي.

وكان قد تم إلغاء هذه المباراة التي أقيمت في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد توقفها في الدقيقة 59 لإصابة توم لوكير لاعب لوتون تاون بسكتة قلبية، استدعت تدخل سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى.

وفي نفس الملعب "فيتاليتي" أنهى لوتون تاون الشوط الأول من المباراة المعادة متقدما على اصحاب الأرض بثلاثة أهداف سجلها تاهيت تشونج وتشيدوزي أوجبيني وروس باركلي في الدقائق 9 و31 و46.

ولكن فريق بورنموث عاد بقوة بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني للاعبيه دومينيك سولانكي ،وإيليا زابارني، وأنطوان سيمينو "ثنائية" في الدقائق 50 و62 و64 و83.

وبهذا السيناريو المثير حقق بورنموث فوزه التاسع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

أما لوتون تاون، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر ويبقى مهددا بقوة بالهبوط للدرجة الثانية.