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تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي للنسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا.

وتقام النسخة الأولى من مونديال الأنديةصيف العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل يوفنتوس مستفيدا من نقاطه في التصنيف الأوروبي بعد خروج نابولي أمام برشلونة، مساء الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن تأهل من القارة الأوروبية بنظام التصنيف أندية باريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، وبورتو وبنفيكا وبايرن ميونخ.

كما صعدت أيضا أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بفضل الفوز بلقب دوري الأبطال في 2021 و2022 و2024.

ويتبقى بذلك مقعدان للقارة الأوروبية للفائز بدوري الأبطال هذا الموسم وفريق من التصنيف التراكمي وفقا للنتائج في آخر 4 سنوات.