آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في براتيسلافا

تظاهر آلاف الأشخاص ضد الحكومة السلوفاكية وسياستها الخارجية في مسيرة مؤيدة لأوكرانيا في براتيسلافا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتم تنظيم التجمع في ساحة الحرية أمام مكتب الحكومة السلوفاكية من قبل مبادرة "السلام لأوكرانيا" ، التي تدعو إلى دعم عسكري حازم للبلد المجاور، الذي يتعرض لهجوم روسي منذ أكثر من عامين.

واتهم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء اليساري الشعبوي روبرت فيكو باتباع "سياسة موالية لروسيا".

وقال راستيسلاف كالنوفيتش، أحد المتحدثين باسم المبادرة، في خطابه: "من الضروري التأكيد على أننا نرفض أن نكون متعاونين مع روسيا العدوانية. نحن نرفض أن نكون شركاء لنظام شمولي".

وأدان فيكو ووزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار مرارا الحرب الروسية وطالبا روسيا بـ"احترام القانون الدولي مع ضمانها لسلامة أراضي الدول وسيادتها".

ومع ذلك، قال كلاهما إنه "لا حل عسكريا" للحرب في أوكرانيا.

وبعد أن تولى فيكو منصبه في تشرين الأول/أكتوبر على رأس حكومة يسارية قومية أوقفت سلوفاكيا إمدادات الأسلحة الحكومية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى بلانار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تركيا، مما أثار انتقادات من الرئيسة السلوفاكية سوزانا تشابوتوفا.

ودافع بلانار عن الاجتماع، قائلا إنه "بدون تواصل، لا يمكن أبدا أن يكون هناك حل دبلوماسي للحروب، وبدون حلول دبلوماسية، لا يمكن أن تنتهي أي حرب".

كما أوضح أن القانون الدولي يطالب بسلامة أراضي الدول وسيادتها.