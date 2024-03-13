 أردوغان: منعنا وصول النيران إلينا عبر الممر الأمني بالجنوب - بوابة الشروق
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أردوغان: منعنا وصول النيران إلينا عبر الممر الأمني بالجنوب

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:23 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، اليوم الأربعاء: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي يتم استخدامها لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوة الإمبريالية ووكلائهم".

وأشار إلى أن "الذين كانوا يسوّقون لتركيا مجموعة متنوعة من منتجات الصناعات الدفاعية من الطائرات إلى الدبابات والمروحيات وأجهزة الرادار من أجل استغلال موارد هذا البلد، بدأوا الآن يطلبون منتجاتها.​​​​​"


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