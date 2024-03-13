ألمانيا: نقابة فيردي تدعو طواقم الأمن الجوي لإضرابات تحذيرية في عدة مطارات يوم الجمعة



أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا في هانوفر، اليوم الأربعاء، عن دعوة موظفي الأمن الجوي إلى تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة مطارات ألمانية بعد غد الجمعة أيضا.

ولا يزال من غير الواضح بعد أية مطارات أخرى غير مطار هانوفر سيتم فيها تنظيم هذه الإضرابات.

كانت فيردي دعت طواقم الأمن الجوي مجددا إلى الإضراب في خمسة مطارات ألمانية غدا الخميس.

وبحسب النقابة، فإن الإضراب الذي يستمر طوال اليوم سيؤثر تدريجيا على مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه/بادن بادن وكولونيا وبرلين على مدار الليل.

ولن يتمكن الركاب من دخول المنطقة الأمنية.

ولم يكن من المستبعد في السابق أن تلجأ النقابة إلى توسيع نطاق الإضراب.

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" إلى أن أنه سوف يتعين على حوالي 90 ألف مسافر توقع حدوث إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتهم بسبب الإضراب التحذيري الذي تم الإعلان عن تنظيمه غدا الخميس في خمسة مطارات ألمانية.

ويتوقع الاتحاد حاليا إلغاء أكثر من 580 رحلة جوية يوم الخميس وحده.

وتتمحور المناقشات في جولات التفاوض الجماعي للأجور في مجال الأمن الجوي، حول ظروف العمل لحوالي 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة. ويقوم هؤلاء الموظفون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة بناء على تكليف من الشرطة الاتحادية عند المداخل المؤدية إلى المنطقة الأمنية.

ولم تسفر خمس جولات من مفاوضات الأجور عن التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

كانت أول موجة إضراب تحذيري في 11 مطارا ألمانيا أدت إلى إلغاء أكثر من 1100 رحلة. وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 80ر2 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى.