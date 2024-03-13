استطاع حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، أن يقوم بحيلة من أجل الوصول إلى قصر الخليفة وذلك بمساعدة زوجته، عقب نصيحتها له بأنها ستذهب لمقابلة نور الوجود ـ اسم جارية فى القصر الملكي للخليفة، وتخبرها بوجود عراف زاهد يتمكن من معرفة الطالع وتفسير الرؤيا، وذلك خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الحشاشين".

ونجح حسن الصباح في ذلك واستطاع معرفة رؤيا أم الخليفة بدون أن تسردها، ولم يكتف حسن الصباح بذلك وإنما ساعدها على الوقوف على قدميها رغم عجزها، وهو يرى أن العجز له دواء، واستغربت هي من ذلك.

وشهدت الحلقة أيضًا ظهور إسلام جمال للمرة الأولى الذى يجسد دور ملك شاه ولي عهد الدولة السلجوقية عقب قتل والده فى مبارزة.

ويقابل حسن الصباح بدر الدين الجمالى (محمد سليمان عبد الملك)، والذي طلب من الصباح مغادرة البلاد فورًا إلا أن الصباح نجح فى إقناعه بأن يستمر بالعيش فى البلد المقدسة مصر.

تدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.