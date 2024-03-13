فريدة عثمان تتأهل لأولمبياد باريس بذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية

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نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان في التأهل لأولمبياد باريس 2024 بسباق 50 متر حرة بعد أن حققت ذهبية السباق في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

وتوجت فريدة عثمان بذهبية سباق 50 متر مرة مساء اليوم الأربعاء بدورة الألعاب الإفريقية بعد أن حطمت الرقم القياسي للألعاب الإفريقية بزمن 24.72 ثانية وتتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكانت فريدة عثمان قد حققت ذهبية سباق 50 متر فراشة وفضية سباق 100 متر حرة بدورة الألعاب الإفريقية خلال الأيام الماضية .

يذكر أن فريدة عثمان قد دخلت التاريخ بعد أن حقق 3 ميداليات برونزية بسباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية كأول سباحة مصرية وعربية تحقق ذلك .