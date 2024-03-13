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كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم اختيارات وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب في معسكر مارس الحالي، والتي شهدت تواجد إبراهيم دياز.

وضمت قائمة أسود الأطلسي، الإسباني صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، للمرة الأولى ليتأكد بشكل رسمي تغيير جنسية اللاعب الرياضية من الإسبانية إلى المغربية.

ويخوض منتخب المغرب مواجهتين وديتين خلال معسكر مارس، حيث يلعب مع أنجولا وموريتانيا يومي الجمعة 22 مارس والثلاثاء 26 مارس، في الملعب الكبير لمدينة أكادير.

واختار الركراكي 24 لاعبًا في قائمة منتخب المغرب لمواجهتي أنجولا وموريتانيا الوديتين في شهر مارس الجاري، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي والمهدي بنعبيد.

خط الدفاع: نايف أكرد، عبد الكبير عبقار، أشرف داري، شادي رياض، أشرف حكيمي، محمد الشيبي، يحيى عطية الله وبوسف لخديم.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، أمير ريشارليسون وابراهيم دياز.

الهجوم: حكيم زياش، إلياس أخوماش، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، سفيان رحيمي، أمين عدلي وإلياس بنصغير.