مسئول دفاعي سعودي يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع



أعلنت مصادر اليوم الأربعاء، أن مسئولا دفاعيا سعوديا كبيرا سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لفحص أنظمة الأسلحة الرئيسية المحلية، وسط تزايد التعاون الثنائي في مجال صناعة الدفاع.



و ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المقرر أن يصل طلال بن عبد الله العتيبي، مساعد وزير الدفاع السعودي، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بحسب مصادر من قطاع الدفاع والجهات المعنية.

ومن المتوقع أن يقوم المسؤول السعودي خلال الرحلة بجولة للتعرف على المنتجات الدفاعية الرئيسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك الطائرة المقاتلة (كيه إف- 21 ) وهى قيد التطوير، ونظام الصواريخ أرض-جو متوسط ( إم - سام 2 ) والغواصة دوسان آن تشانجهو التي يبلغ وزنها 3,000 طن.

ويذكر أنه خلال الشهر الماضي، زار وزير الدفاع شين وون-سيك المملكة لإجراء محادثات حول التعاون في قطاع الدفاع، وشرح خطط سول لإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل التالي استجابة لاهتمام المملكة العربية السعودية بمثل هذه الجهود.