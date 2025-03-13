وزير الخارجية: الجانب الأكبر من المساعدات الأمريكية لمصر عسكرية

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجانب الأكبر من المساعدات الأمريكية لمصر هي «مساعدات عسكرية».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» الإخبارية، اليوم الخميس، أن «مصر لديها علاقات استراتيجية ومتينة مع الولايات المتحدة».

وأشار إلى وجود تقدير أمريكي كبير وعلى المستويات كافة للدور المصري، مثمنًا تصريحات الرئيس دونالد ترامب، أمس، بشأن عدم الحاجة لتهجير سكان غزة.

وفي سياق متصل، أوضح أن مصر ترتقب استضافة منتدى اقتصادي، بمشاركة عدد من الشركات الأمريكية.

ولفت إلى «التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر»، قائلًا إن «الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمارات».

#الشرق_عاجل وزير الخارجية المصري لـ"الشرق": الجانب الأكبر من المساعدات الأميركية لمصر هي مساعدات عسكرية #عاجل https://t.co/N0Z1pHFy60 — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) March 13, 2025

وأمس الأربعاء، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقترحه السابق بتهجير سكان غزة، الذي واجه رفضاً عربياً وعالمياً واسعاً، في مقابل ترحيب إسرائيلي.

وقال ترامب خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا: «لن يطرد أحد أحداً من غزة».

من جانبها، أعربت مصر عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس تفهمًا لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف.

وترى مصر أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطارًا عمليًا للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، داعية كل الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.