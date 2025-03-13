 الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من مدينة الخليل غالبيتهم أسرى محررون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من مدينة الخليل غالبيتهم أسرى محررون

وفا
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 10:11 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 12 مواطنا من مدينة الخليل، غالبيتهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 11 أسيرا محررا، وهم: بلال أبو ارميلة، وجواد الجعبري، عبد الهادي أبو خلف، وضرار أبو منشار، وعلي دوفش، وفتحي الجولاني، وعلاء عاصم الجعبري، وايمن الجنيدي، وقيدار غيث، وعبد العظيم النتشة، وعلي زيدان أبو ماضي، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والتنكيل بهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت المواطن يوسف ارفاعية، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، معظمهم لأسرى محررين.

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