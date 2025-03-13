80 باكو بسكويت هدية خالد مختار لمن يتوقع أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 80 باكو

أعلن الممثل خالد مختار، القادم من عالم السوشيال ميديا، عن مسابقة لمن يتوقع أحداث الحلقة الأخيرة لمسلسل "٨٠ باكو"، الذي يشارك في بطولته لأول مرة.

وكتب "مختار"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسابقة الـ٨٠ باكو: اللي هيتوقع صح إيه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة، هيكسب الجائزة الكبرى وهي "٨٠ باكو بسكوت"، ومش بهزر تيخا هيروحله بالمكنة يوصلهمله بنفسه".

وتعرض بعد ساعات، الحلقة الأخيرة من مسلسل ٨٠ باكو الذي تدور أحداثه في ١٥ حلقة، وهو من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس وبطولة هدى المفتي، وانتصار ورحمة أحمد فرج، ودنيا سامي، ومحمد لطفي، وخالد مختار.

وتدور الأحداث حول بوسي مصففة الشعر الموهوبة التي تمر بضائقة مالية، ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.