ضبط فتاة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها لإقامة علاقة غير شرعية في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على فتاة؛ لاتهامها بالاستيلاء على سيارة بشركة للنقل الذكي، من أحد الأشخاص بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات الأولية أن الفتاة استدرجت السائق، وأوهمته برغبتها في إقامة علاقة غير مشروعة معه، وعندما حضر وركبا معًا السيارة، غافلته واستولت عليها.

توجه السائق المجني عليه إلى قسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، واتهم الفتاة بالاستيلاء على سيارته عقب استدراجه وإقامة علاقة غير شرعية معه، ثم غافلته واستولت على السيارة.

تم تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة أكتوبر، وتتبع السيارة حتى تمكن رجال الأمن من القبض على الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



