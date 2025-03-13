سائق الفردوس: سيارة السيدة اصطدمت بي من الجانب فاستعانت بزوجها ونجليها لضربي

أحد المتهمين هددني قائلا:هجيب الطبنجة وهقتلك

استمتعت نيابة أكتوبر لأقوال سائق السيارة السوزوكي المعتدى عليه بكمبوند الفردوس بأكتوبر والذي تعرض لتكسير سيارته بعد تعدي أب ونجليه.

وقال إسماعيل عبدالغني، إنه سائق سيارة سوزوكي واعتاد التواجد بالكمبوند بحكم عمله في نقل التلاميذ للمدارس على السيارة وأنه يوم الواقعة أثناء سيره تفاجئ بسيارة ملاكي تمر من أمامه من الجانب الأيسر ما أدى لاصطدام السيارة به.

وأضاف أنه تحدث مع مالكة السيارة والتي استشاطت غضبا واتصلت بثلاث أشخاص حضروا وبدأو التعدي عليه لفظيا وجسديا.

وتابع أنه علم أن المعتدي عليه زوج السيدة ونجليها، مشيرا إلى أنهم أصابوه بعدة جروح وخاصة بمنطقة الرأس وبدأوا في تحطيم سيارته بالشكل الواضح في الفيديو المنتشر.

وأكد عبدالغني أنه لم يكن يعلم بوجود فيديو تم تصويريه، ذاكرا أن أحد المتهمين هدده بالقتل قائلا: "هجيب الطبنجة وهقتلك".

وكانت النيابة العامة بـ6 أكتوبر أمرت بحبس المتهمين الثلاثة بالتعدي على سائق سيارة سوزوكي يعمل في توصيل الطلاب بالمدارس وتحطيم سيارته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل زوجة المتهم الأول بضمان محل إقامتها صاحبة السيارة الملاكي وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارتين لعرضهما على لجنة فنية من قبل الإدارة العامة للمرور لفحصهما وبيان ما بهما من تلفيات.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق المعتدى عليه وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات ومعرفة حالته الصحية.

وأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان للاستماع لأقوالهم وفحص كاميرات المراقبة وتفريغها لمعرفة ملابسات الواقعة فضلا عن الفيديو المتداول في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، كشفت ملابسات فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أمس الأربعاء حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها "بالمعاش" الذى تعدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدماً "آلة حديدية".

تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع فيديو يرصد اعتداء شخص وشابين على صاحب سيارة سوزوكي حمراء اللون وانهالوا عليه بالضرب وتحطيم السيارة وسط تواجد من المارة.

وأوضح المتواجدون، أن صاحب السيارة السوزوكي اصطدم بسيارة زوجة المعتدي ووالدة الشابين ما دفعهما لمحاولة تلقينه درسا وتحطيم سيارة.

وأضاف متداولو المقطع المصور، أن المشاجرة والأحداث كانت بكمبوند الفردوس بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.