وزير الخارجية: أكدنا أهمية وجود سلطة فلسطينية واحدة وسلاح واحد

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الفصائل الفلسطينية عليها أن تتوافق وترتقي إلى مستوى التحديات.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» الإخبارية، اليوم الخميس، أن الخطة العربية تضمنت بتقرير مرفق قضية الفراغ الأمني وإدارة قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأصل هو انتشار السلطة الفلسطينية في غزة، قائلًا إن هناك إدارات وعناصر شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية تعمل أصلا في القطاع.

وواصل: «أكدنا على أهمية أن يكون هناك سلطة فلسطينية واحدة وسلاح واحد، ونقدر الأفكار التي قدمها الرئيس الفلسطيني بشأن الإصلاح».

وشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية، منوهًا في الوقت نفسه، أنه «لا يمكن ضمان عدم عودة دائرة العنف دون إقامة الدولة الفلسطينية».

وأعلن أن «مصر ستنظم مؤتمر المانحين بشأن دعم إعمار غزة أواخر شهر أبريل المقبل».