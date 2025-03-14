حماس والجهاد تؤكدان ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار

حماس والجهاد تبحثان في الدوحة جهود وقف إطلاق النار



استقبل وفد من قيادة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي وفداً من حركة الجهاد الإسلامي ضم أمين عام الجهاد زياد النخالة ونائبه محمد الهندي، اليوم الخميس، في الدوحة.

وبحث الوفدان مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وخروقات الاحتلال المتكررة واللقاءات التي تمت خلال اليومين الماضيين من أجل استئناف المفاوضات.

وأكد الوفدان ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار ومراحله المختلفة، وخاصة الانسحاب من محور "فيلادلفيا" وفتح المعابر وتطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال كل احتياجات قطاع غزة، والشروع بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط.