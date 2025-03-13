حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: فاض بي الكيل من ظلمك

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أطلب منك حفاظًا على صورتك الحلوة، أنا فاض بيّ الكيل منك ومن ظلمك لي واستمراريتك في إيذائي".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "في كل حفل بتقول عني كلام، وكذلك في الغرف المغلقة، وأرجوكِ.. أعتبر كل كلامك غضب، وكلام بتفرجي به عما تشعرين به، ولكن الموضوع لم يعد تهريجا أو هزلا، فقد تعرضت للإيذاء وكذلك، كل من حولي".

وتابع: "أتمنى أن يصبح ما بيننا مرحلة تجاوزها الزمن، وكل واحد فينا يروح لحاله، وهقول كل حاجة يا شيرين حصلت بيننا بالأدلة، وأنا مش بهددك.. أنا عاوز المرحلة دي تعدي، وأرجوكِ إكراما للعشرة وكل حاجة حلوة اطلعي قولي الحقيقة".

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