الكلية العسكرية التكنولوجية تستضيف الجلسة الـ12 للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

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استضافت الكلية العسكرية التكنولوجية فعاليات انعقاد الجلسة رقم (12) للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات التعليمية لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.

وأكد اللواء الحسين مصطفى شرف، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، خلال كلمته، أن انعقاد المجلس بالكلية يعكس عمق التعاون بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي، بهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب في مصر وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

من جانبه شدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني عبر استحداث مسارات جديدة تركز على إكساب الطلاب مهارات علمية وعملية وفق معايير الجودة العالمية، مما يسهم في توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

وتناولت الجلسة مناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية، في خطوة تعزز مكانة التعليم التكنولوجي كرافد رئيس لدعم الاقتصاد.