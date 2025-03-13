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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، أغارت قبل قليل على مقر قيادة تابع لحركة «الجهاد» الإسلامي الفلسطيني في منطقة دمشق.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «المقر استخدم لتخطيط وإدارة أنشطة إرهابية للحركة الفلسطينية».

وأشار إلى أن «الجيش لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل سوريا، والعمل ضد إسرائيل، وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع»، وفقًا لتدوينته.

وتوعد بأن «الجيش سيواصل استهداف المنظمات الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك، وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل»، بحسب تعبيره.

واستهدفت غارة إسرائيلية اليوم الخميس، مقراً تابعاً لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة مشروع دمر، شمال غربي دمشق، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين سوريين قولهما، إن الغارة استهدفت شخصية فلسطينية. وبثت شبكات محلية آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في منطقة مشروع دمر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «شخصاً على الأقل قد قتل جراء استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى بصاروخين في مشروع دمر».

من جانبه، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شن غارة على دمشق، مضيفاً: «لن نسمح لسورية بأن تصبح تهديداً».