 إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بسريان جزئي لقيود منح المواطنة بالولادة - بوابة الشروق
الخميس 13 مارس 2025 10:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بسريان جزئي لقيود منح المواطنة بالولادة

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 9:53 م | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 9:53 م

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بسريان القيود المفروضة على منح حق المواطنة بالولادة جزئيا.

وفي الطلبات الطارئة المقدمة إلى المحكمة العليا اليوم الخميس ، طلبت الإدارة من القضاة تضييق نطاق أوامر المحكمة التي قدمها قضاة المقاطعات في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن التي منعت تنفيذ الأمر الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من بدء ولايته الثانية.

ورفضت ثلاث محاكم استئناف اتحادية طلبات الإدارة.

وسيؤدي الأمر التنفيذي إلى حرمان مواليد ما بعد 19 فبراير الذين يعيش آباؤهم في البلاد بشكل غير شرعي، من الجنسية.

كما يحظر على الوكالات الأمريكية إصدار أي وثيقة أو قبول أي وثيقة حكومية تعترف بجنسية هؤلاء الأطفال.


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