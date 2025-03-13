هبوط مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

هبطت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، هبط مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.16% ليصل إلى 3146.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.16% ليصل إلى 1144.47 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 83ر3145 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.2% ليصل إلى 1144.08 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.6 كوبيك ليصل إلى 11.952 روبل.