هبوط مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

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هبطت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، هبط مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.16% ليصل إلى 3146.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.16% ليصل إلى 1144.47 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 83ر3145 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.2% ليصل إلى 1144.08 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 1.6 كوبيك ليصل إلى 11.952 روبل.