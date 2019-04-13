السراج: قوات حفتر مستمرة في الاستهداف العشوائي للمناطق المدنية بطرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم السبت، إن "القوات التابعة للمشير خليفة حفتر مازالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية تشمل البيوت والبنية التحتية، وكان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس اليوم".

وأبلغ السراج المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في لقاء جمعهما اليوم بحالات انتهاك لحقوق الإنسان، قائلا إن "قوات حفتر قامت بها، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها."

وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر المجلس في طرابلس بحضور نائب سلامة للشؤون السياسية "ستيفاني ويليامز" مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات.

من جانبه، أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين أو المنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، حسب وصفه، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.