أمير الكويت يشكر البنك الدولي على تكريمه

تقدم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بجزيل الشكر لمجموعة البنك الدولي والرئيسة كريستالينا جورجيفا على منحه التقدير الاستثنائي اعترافا بدوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

وقال الجراح- في بيان صحفي اليوم الجمعة -إن هذا التكريم من مجموعة البنك الدولي لأمير الكويت يؤكد على المكانة التي يحظى بها، والكويت لدى المجتمع الدولي على "الجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وتقديرا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم".

وعبر وزير شؤون الديوان الأميري باسم الأمير عن "وافر التقدير لمجموعة البنك الدولي على هذه المبادرة الكريمة وغير المسبوقة والتطلع لزيارة نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج إلى الكويت خلال الشهر الحالي لتقديم شهادة التقدير لسمو الأمير".

كانت الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا قد أعلنت اليوم تكريم أمير الكويت "نظرا إلى دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام".

جاء ذلك في كلمة ألقتها جورجيفا خلال مؤتمر عقده البنك في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن هذه المناسبة بحضور ممثل الأمير وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.

ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه "البنك الدولي" لقائد دولة، وذلك تقديرا لدور أمير الكويت في دعم استقرار الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن سعيه لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي " يحظى البنك الدولي بشراكة استراتيجية و قوية مع الكويت تعود إلى بداية سبعينات القرن الماضي. في حين تركز برامج البنك واستراتيجيته الحالية للكويت على دعم تحقيق رؤية صاحب السمو 2035، المعروفة ايضا باسم "الكويت الجديدة"".