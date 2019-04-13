أعلنت المصلحة العامة الصينية للجمارك أن التجارة الخارجية للصين سجلت نموا مستقرا في الربع الأول بفضل الأداء القوي في مارس الماضي، لتسجل نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي بلغت معه 7.01 تريليون يوان (1.04 تريليون دولار).

وذكرت المصلحة - في أحدث بيانات نشرتها اليوم - أن الصادرات الصينية خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.77 تريليون يوان (560 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.24 تريليون يوان (480 مليار دولار).

وقال المتحدث باسم المصلحة العامة الصينية للجمارك لي كوي وين إن النمو المستقر كان مدفوعا جزئيا بالزيادة السريعة في حجم التجارة في مارس، والتي قفزت بنسبة 9.6% على أساس سنوي.