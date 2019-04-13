قامت فتاة سودانية بغناء قصيدة ثورية والتى عملت عنوان "حبوبتي كنداكة"، بميدان الخرطوم بالسودان لتشعل حماس المتظاهرين، بعدما تولى الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس أركان القوات البرية السودانية، مهام رئاسة المجلس الانتقالى بالسودان، التي أوكلها إليه الفريق عوض بن عوف بعد إعلان تنحيه.

وبمجرد صدور البيان سارعت حشود المحتجين في مدن سودانية عدة إلى الاحتفال.

وردد المعتصمون أمام مقر الجيش في الخرطوم هتافات تطالب بالحرية، من جانبه اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن تنحي بن عوف انتصارا للشعب، لكن التجمع طالب المتظاهرين بالبقاء في ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وعدم مبارحاتها طوال الليل.

وأعلن الفريق عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، تنحيه عن منصب رئاسة المجلس الانتقالى، مؤكدًا خلال بيان على حرصه على تماسك المنظومة الأمنية.