المعارضة السودانية تعلن مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة

أعلن تحالف الحرية والتغيير المعارض في السودان، السبت، موصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة.

وقال التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه يطالب بفترة انتقالية مدتها 4 سنوات لتأسيس دولة ديمقراطية وتفكيك الدولة العميقة ، مشيرا إلى تشكيل وفد من 10 أشخاص لتقديم مطالب الجماهير إلى المجلس العسكري.

وأعلن التحالف رفضه تولي أي تشكيل عسكري للسلطة في البلاد.

تأتي مطالب المعارضة بعد ساعات من تأدية الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الانتقالي الذي اطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني, الذي رفض بن عوف وكان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.