 البرازيل تسجل 35 ألفا و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل 35 ألفا و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برازيليا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 10:15 ص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 35 ألفاً و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 13 مليونا و517 ألفا و808 حالات.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه تم تسجيل 1480 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 354 ألفاً و617 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بشكل كامل في البرازيل بلغ 6 ملايين و86 ألفا و827 شخصا.


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