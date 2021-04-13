دراسة كندية تسلط الضوء على إمكانية تسبب أدوية علاج الضغط في زيادة مخاطر سرطان الجلد

كشفت دراسة كندية حديثة أن بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تزيد من حساسية من يتناولونها تجاه أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وأظهرت النتائج أن أنواعًا معينة من أدوية ارتفاع ضغط الدم - المعروفة بإسم مدرات البول الثيازيدية - ارتبطت بمعدلات أعلى من سرطانات الجلد الكيراتينية، بما في ذلك سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الخلايا القرنية المتقدم وسرطان الجلد، وذلك بعد مراجعة بيانات ما يقرب من 303,000 بالغين في أونتاريو فوق 65 عامًا، ثم قارنت الدراسة تاريخ سرطان الجلد لديهم مع أكثر من 605,000 بالغين لم يتناولوا الأدوية الخافضة للضغط.

وتشير الدراسة الحالية إلى أن هناك 4 أدوية أخرى لضغط الدم - مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، وحاصرات بيتا ، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) وحاصرات قنوات الكالسيوم - لم تظهر أي ارتباط بمخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

كانت دراسات سابقة قد أشارت إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بين الأشخاص الذي يتناولوا هذه النوعية من العقاقير المخفضة للضغط، والمعروفة أيضا ب" هيدرو كلوروثيازيد".



