إغلاق كورونا يستمر في الإضرار بقطاع السياحة في ألمانيا

يواصل الإغلاق المرتبط بمكافحة جائحة كورونا إضراره بقطاع السياحة في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء، أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجعت في فبراير الماضي بنسبة 76% إلى 7.2 مليون ليلة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، كان التراجع الأكبر في عدد السائحين الأجانب، حيث تراجع عدد ليالي مبيتهم بنسبة 82.2% إلى 800 ألف ليلة، بينما بلغت نسبة تراجع عدد ليالي المبيت لدى السائحين الداخليين 73.6% إلى 6.4 مليون ليلة.

وبسبب كورونا، فإن الإقامة السياحية في ألمانيا ممنوعة حاليا. وتم السماح للفنادق ودور الضيافة والنزل بقبول المسافرين المتنقلين لغرض الأعمال فقط منذ الخريف الماضي. لكن يبدو أن الكثير من منشآت الإقامة الفندقية لا ترى ذلك مجديا، حيث قررت 29 ألفا و300 منشأة فقط فتح أبوابها لهذه الفئة من العملاء في فبراير الماضي، من إجمالي 51 ألف منشأة مسجلة لدى مكتب الإحصاء الاتحادي.

وفي عام أزمة كورونا 2020، انخفض عدد ليالي المبيت السياحية بنسبة 39% مقارنة بعام 2019، لتصل إلى أدنى مستوى قياسي عند 302.3 مليون ليلة.