منظمة ألمانية تعتزم التقدم بشكوى ضد استمرار العمل في خط نورد ستريم 2

أعلنت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية، اليوم الثلاثاء، عزمها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في هامبورج، بشمال ألمانيا، ضد استمرار العمل في بناء خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2".

وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن توجه الدعوى ضد التصريح بأعمال البناء في الخط، من جانب الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية وعلم الشبكات المائية، لافتة إلى أنه تم تجاهل عوامل بيئية ومناخية في إطار إقامة المشروع.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية رفضت في السابق اعتراضات من منظمة "أوم فيلت هيلفه" واتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا ضد تصريح بالبناء صدر في منتصف يناير الماضي.

وكانت الهيئة صرحت بمواصلة البناء الفوري لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في المياه الألمانية. وبسبب الاعتراضات خرج التصريح من حيز التنفيذ خلال تلك الفترة.

وقد ينتج عن تقديم شكوى جديدة أمام القضاء خروج التصريح من حيز التنفيذ مجددا. وبدون هذا التصريح من الممكن ألا تمتد أعمال البناء لخط الغاز إلى المياه الألمانية إلا اعتبارا من نهاية مايو القادم. والعمل متواصل حاليا في خط الأنابيب بالمياه الدنماركية.

ويهدف مشروع "نورد ستريم 2" إلى نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا.