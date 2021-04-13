الأمم المتحدة: جيمع سكان جزيرة سانت فنسنت الكاريبية بدون مياه نظيفة بعد ثوران بركاني

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن جميع سكان جزيرة سانت فنسنت الكاريبية تُركوا بدون مياه نظيفة وكهرباء بعد ثوران بركان لا سوفرير الأسبوع الماضي.

ونقل دوجاريك عن تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه علاوة على ذلك، هناك حوالي 20 ألف شخص تم إجلاؤهم في الجزيرة مازالوا بحاجة إلى مأوى.

وثار البركان الواقع في شمال الجزيرة، يوم الجمعة الماضي وقذف بعمود من الدخان بارتفاع 10 كيلومترات.

وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "الثوران البركاني أثر على معظم سبل العيش في الجزء الشمالي من الجزيرة ، بما في ذلك زراعة الموز ، حيث عرقلت تدفقات الرماد والحمم البركانية حركة الأشخاص والبضائع".

ويبلغ عدد سكان سانت فنسنت ، وهي الجزيرة الرئيسية في دولة سانت فنسنت والجرينادين، حوالي 100 ألف نسمة.