معركة بين الاشتراكيين واليمينيين في الانتخابات الرئاسية في بيرو

أفادت مؤشرات بأن رئيس بيرو القادم إما سيكون معلما ريفيا مغمورا يدعى بيدرو كاستيلوالذى تعهد بتأميم الصناعات وكبح جماح وسائل الإعلام، أو كيكو فوجيمورى الإبنة اليمينية للرئيس الأسبق السجين ألبيرتو فوجيموري، وخرجت هي نفسها بكفالة على خلفية اتهامها بالفساد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وبعد فرز 92 % من الأصوات بعد خوض 18 مرشحا الانتخابات أمس الأول الأحد، يكاد يكون من المؤكد أن جولة الإعادة ستكون بين بيدرو كاستيلو من حزب بيرو الحرة، الذي حصل على 19.1% من الأصوات، وكيكو فوجيموري، التي حصلت على 13.4%.

وتحذر فوجيموري، المنتمية لحزب "القوة الشعبية" من أن خطط منافسها لإعادة صياغة الدستور والاستيلاء على الشركات الإستراتيجية تجعله مصدر خطر على الديمقراطية.