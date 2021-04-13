الرئيس الصيني يدعو إلى زيادة الإنفاق على التعليم المهني

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حث الرئيس الصيني شي جين بينج، حكومته، على إنشاء المزيد من المدارس المهنية عالية المستوى وتسريع وتيرة إنشاء نظام تعليم مهني حديث في الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن شي قوله، إنه على الحكومة زيادة الإنفاق على قطاع التعليم المهني لتخريج عمال أكثر مهارة.

من ناحيتها، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء الصين لي كشيانج، قوله، إن التعليم المهني يجب أن يساير احتياجات الصناعة وسلاسل الابتكار.

يذكر أن الحكومة الصينية كثفت رقابتها على البرامج الدراسية بعد مرحلة المدرسة، مما أدى إلى تراجع أسهم المؤسسات العاملة في مجال التعليم.