محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بعدد من الملفات الخاصة في رأس البر

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع الوقوف على مستجدات الوضع الخاص بعدد من الملفات بمدينة رأس البر، واستعراض أعمال لجنة تسكين عمارات مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها الأسبوع الماضي.

واطلعت عوض على الموقف النهائي لسوقا النيل الحضاري و51، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبحثت الخطوات الخاصة بحصر وتسكين الباعة بسوق 51 ، وفقاً للأنشطة التجارية التي تم تحديدها مسبقاً، والتي من المقرر أن تخدم الشاطئ، بالإضافة إلى وضع مخطط يهدف إلى تنظيم العملية الإعلانية بالسوقين.

وعلى جانب آخر، وجهت المحافظ بالمرور الدوري على المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق هذه المنشآت اعتبارًا من 17 أبريل الجاري.