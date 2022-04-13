رئيس طاجيكستان يهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسا لوزراء باكستان

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بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن رسالة تهنئة إلى شهباز شريف بمناسبة انتخابه رئيس وزراء باكستان.

وأكد الرئيس الطاجيكي، في رسالته، بحسب الموقع الرسمي للرئيس الطاجيكي، أن علاقات الصداقة الطاجيكية الباكستانية والتعاون متبادل المنفعة سيتواصلان بشكل فعال خلال فترة تولي شهباز شريف لرئاسة الوزراء.

وأعرب عن تقديره لعملية تطوير العلاقات متعددة الأوجه بين البلدين، مؤكدا اهتمامه بمزيد من إثراء العلاقات في جميع مجالات المصالح المشتركة"، وفقا لموقع آسيا بلس الإخباري الطاجيكي.

كما أعرب رحمن عن استعداد طاجيكستان لبذل المزيد من الجهود المشتركة في هذا المجال، وتمنى لشهباز شريف النجاح، للشعب الباكستاني السلام والاستقرار والرفاهية والازدهار.