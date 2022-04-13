الكرملين: تصريحات بايدن بشأن الإبادة الجماعية غير مقبولة

علق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وصف فيه للمرة الأولى ما يحدث في أوكرانيا بأنه «إبادة جماعية».

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الأربعاء، قال بيسكوف، إن «الكرملين يعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع، وتصريحات الرئيس الأمريكي، أمرًا غير مقبول».

ونفى إجراء روسيا والولايات المتحدة الأمريكية حاليًا اتصالات رفيعة المستوى، قائلًا ردًا على سؤال عما إذا كانت الاتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة ممكنة الآن لتوضيح موقف روسيا: «لا، لا توجد اتصالات الآن».

واستخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى مصطلح «الإبادة الجماعية»، لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا، فيما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي، الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا، قال الرئيس الأمريكي: «ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط بشيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم».

وعزى بايدن الارتفاع الإضافي المسجّل في نسبة التضخم والذي رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بين فبراير ومارس بأكثر من 18 بالمئة، إلى العملية الروسية في أوكرانيا.