عمرو السولية يرشح علي معلول لمقلب رامز موفي ستار

وقع عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضحية رامز جلال في الحلقة 14 من برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان.

وبعد اكتشاف المقلب وإظهار رامز جلال نفسه للضيف، انهال اللاعب بالضرب على رامز، ليخبره الأخير بأنه يشجع النادي الأهلي، ليرد اللاعب: «أهلاوي إيه، أهلاوي وتعمل فيا كده؟ هتعمل فيا إيه لو زملكاوي؟!».

وعندما سأل رامز الضيف عن الشخص الذي يرغب أن ينفذ المقلب فيه من اللاعبين، رشح عمرو السولية اللاعب علي معلول.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».