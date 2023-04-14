عينت الحكومة الإيطالية جيوسيبينا دي فوجيا كي تكون المدير التنفيذي المقبل لشركة تيرنا لتشغيل شبكة الكهرباء، حيث مضت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في تعهدها بتعيين سيدة لتولي قيادة شركة مدرجة واحدة على الأقل من الشركات المملوكة للدولة بالبلاد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن دي فوجيا - 53 عاما، المديرة التنفيذية الحالية ونائب الرئيس للوحدة الإيطالية لشركة نوكيا الفنلندية، ستحل محل ستيفانو دوناروما، في تيرنا.



وسيتم تكليفها بإدارة خطة للشركة تنص على استثمار أكثر من 21 مليار يورو (23 مليار دولار) حتى عام 2033.



وتسيطر روما على تيرنا، المدرجة بالبورصة منذ عام 2004، بحصة تبلغ حوالي 30% من خلال مصرفها الحكومي.



وشكلت الشركات التي تقودها سيدات 4ر2% فقط من إجمالي القيمة السوقية للشركات الإيطالية المدرجة بنهاية عام 2021، حسبما قالت هيئة الرقابة على السوق "كونسوب" العام الماضي.



وقالت ميلوني، وهي أول سيدة تتولى رئاسة حكومة إيطالية، إن تعيين أول سيدة مديرة تنفيذية بشركة مدرجة مملوكة للدولة، كان أحد التحديات الرئيسية لحكومتها.