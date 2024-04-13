 مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلى وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تعرب عن قلقها تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلى وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس


نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 11:33 م

أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

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