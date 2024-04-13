جيش الاحتلال: إسرائيل في حالة تأهب قصوى لصد أي عدوان إيراني

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إيران ستتحمل عواقب اختيارها التصعيد بشكل أكبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى زيادة الاستعدادات لحماية (دولة الاحتلال) من أي عدوان إيراني، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن إسرائيل على استعداد للرد، موضحا أن جيش الاحتلال مستعد لجميع السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع من وصفهم بحلفاء إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنها احتجزت ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قائلة: «احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز».

وأضافت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر، ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

يُشار إلى تحديد موقع السفينة آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.