عمرو يوسف بعد تصدر فيلمه إيرادات عيد الفطر: الحمد لله حمدا كثيرا

في أول تعليق له عقب إعلان تصدر فيلمه الجديد "شقو" إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المبارك، كتب الفنان عمرو يوسف عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله حمدا كثيرا".

يذكر أن الفنان عمرو يوسف حقق بفيلمه شقو إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث حقق ٩ ملايين و٨٢٠ ألف جنيه، ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية، وبهذا يحتل المركز الأول في قائمة الأعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

والفيلم الثاني من حيث تحقيقه أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم بيت الروبي، والفارق بينهما في قائمة الدخل اليومي الأعلى ٣٣٧ ألف جنيه فقط. وبهذا يحتل الفيلم المركز الثاني في قائمة الدخل اليومي الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

وتبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في ثلاثة أيام فقط ٢٧ مليونا و٨٢٠ ألف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم شقو الفنانون: محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والفنانة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري، ويخرجه كريم السبكي، وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.