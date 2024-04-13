مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين في البحيرة

لقى شقيقان مصرعهما، وأصيب سيدتان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، باتجاه القاهرة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كان تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل بنطاق مركز إيتاي البارود.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، ونقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم وجثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوفى هاجر محمد سعيد خطاب، 14 عامًا، وشقيقها سعيد، 12 عامًا ومقمين بقرية ميت يزيد التابعة لمركز كوم حمادة، وأصيب لوزة عبدالعزيز عيد ربه منزل، 70 عامًا، زينب عبد الموجود عبد العزيز ربه منزل، 33 عامًا، مقيمين بميت يزيد التابعة لمركز كوم حمادة وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازم لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.