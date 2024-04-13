تركيا: مقتل شخص وإصابة العشرات فى حادث كابينة عربة تلفريك بأنطاليا



تم إنقاذ آخر شخص من بين 184 شخصا علقوا في الجو بعد حادث تحطم عربة تلفريك أمس الجمعة في جنوبى تركيا، حسبما قال رئيس هيئة مكافحة الكوارث (آفاد) أوكاي ميميس اليوم السبت.

وعرضت قناة (تي.آر.تي) الحكومية لقطات لرجل يتم نقله إلى طائرة مروحية من مقصورة تلفريك في منتجع أنطاليا المطل على البحر المتوسط. ويقال إن الرجل في صحة جيدة، حسبما ذكرت قناة (تي آر تي) التركية .

وذكرت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب سبعة آخرون على الأقل، بعد الحادث.

وكتب وزير الداخلية، علي يرلي قايا ، اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/ أنه تم إجلاء 98 شخصا من أصل 184 تقطعت بهم السبل في الجو منذ وقوع الحادث مساء أمس الجمعة.

وأضاف وزير الداخلية أنه تجرى جهود إنقاذ بمشاركة أكثر من 500 فرد وثماني طائرات وذكرت "آفاد" أن إجمالي 25 كابينة كانت معلقة في بادئ الأمر، على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.

يأتي هذا الحادث، في موسم مزدحم بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

ويجرى تحقيق للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.

وفي الوقت نفسه، يتم البحث عن مجموعة من المشتبه بهم، بما في ذلك موظفون بالشركة المشغلة، لاعتقالهم كجزء من التحقيق، وفقا لما كتبه وزير العدل يلمظ تونتش على منصة (إكس)، تويتر سابقا.

وتمتد خدمة التلفريك لمسافة تزيد عن 7ر1 كيلومتر من وسط مدينة أنطاليا إلى تل تونيكتب. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "الأناضول" أن أحد أعمدة التلفريك قد سقط، وأن إحدى العربات اصطدمت به وسقطت في منطقة صخرية.

ويتردد أن التلفريك كان يعمل منذ عام 2017 ويتكون من 36 عربة، وينقل ضيوفه إلى قمة تل تونيكتب على ارتفاع 605 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

وتستغرق الرحلة حوالي تسع دقائق، وتتسع العربة لستة أشخاص. ويمكنه نقل 1200 شخص في الساعة.